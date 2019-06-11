Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи российская сноубордистка Алёна Заварзина высказалась о ситуации с ее мужем Виктором Уайлдом. Напомним, что ФМБА считает, что Уалд не здоров, поэтому он не может принимать участие в сборах и выступать на соревнованиях. Хотя сам спортсмен прошел дополнительное медицинское обследование, которое показало, что он не имеет проблем.

«Остаётся только смотреть на происходящее. На то, как теперь Виктор Уайлд проходит то, через что пришлось пройти мне. На то, как сила выше нас вновь и вновь гнёт свою линию по всем фронтам, заставляя тебя чувствовать себя ничем. Денёк сегодня так себе», — написала Заварзина в инстаграме.

Год назад Заварзина прошла через то же самое. Алена не получала зарплату весь прошлый сезон из-за проблем с прохождением медообследования. По этой причине она закончила карьеру.

По похожей причине со спортом закончила супруга Виктора Уайлда, сноубордистка Алена Заварзина.

Напомним, Виктор Уайлд на играх в Сочи стал двукратным олимпийским чемпионом по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный гигантский слалом.