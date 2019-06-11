Сборной России предстоит матч против команды Кипра в рамках отборочного турнира Евро-2020. К этой встрече Nevasport предлагает читателям непростой тест — вспомните всех футболистов, которые находятся в расположении национальной команды прямо сейчас.

Игроков — 29, времени на то, чтобы перечислить всех — десять минут. Можно писать как имя и фамилию, так и ограничиться только фамилией. Не спешите думать, что это просто, всех новичков сборной сразу не упомнишь.





Напомним, встреча Россия — Кипр пройдет сегодня, 11 июня, в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Начало встречи — в 21:45.

В предыдущих матчах сборная России одержала две победы и один раз проиграла — в самом первом матче с Бельгией (1:3). После этого команда Черчесова одержала две разгромных победы — над Казахстаном (4:0) и над Сан-Марино (9:0). У Кипра — крупная победа над Сан-Марино (5:0) и два поражения от Бельгии и Шотландии.