Португальский полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать футболистом турецкого «Гезтепе».

Об этом сообщает Göztepeliler.co. По информации источника, президент клуба Мехмет Сепил рассчитывает усилить команду с помощью подписания контракта с футболистом «Локо», который уже имеет опят выступления в турецкой Суперлиге — он играл в «Бешикташе».

Ранее сообщалось, что Мануэл Фернандеш может стать футболистом итальянской «Пармы». Об этом сообщал сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, итальянский клуб рассматривает возможность подписания Фернандеша по истечении контракта игрока с «Локомотивом».

Отметим, Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года. 30 июня его контракт с вице-чемпионами России завершается, после чего он станет свободным агентом.