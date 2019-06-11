Российская фигуристка Бетина Попова пожаловалась на громкие заголовки в свой адрес. Попова говорит одно, а СМИ перепечатывают информацию по-своему, делая из ее слов бум.
Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, сказала, что фигуристы не любят говорить о фигурном катании, поскольку оно занимает все время и все дела.
Спортсменка отметила, что когда читает заголовки, думает: «Господи, кто эта Бетина Попова, что это за чудовище».
Ее партнер Сергей Мозгов рад, что в заголовках не присутствует его имя.
«А Бетина Попова — монстр какой-то, тиран, который любит со всеми ругаться, какие-то скандалы… Нет!», — говорит Попова.
По ее словам проблема заключается не в том, что они говорят что-то страшное, а в интерпретации других СМИ, вырывающих фразу из контекста в надежде словить хайп.
— Получаете за интервью, которые даете?
«Да, мы получаем нагоняй, что нужно нормально разговаривать, адекватно», — приводит слова Поповой Sport 24.
Напомним, что Попова и Мозгов в прошедшем сезоне заняли четвертое место на чемпионате России. Танцевальный дуэт занимает 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.