Российская фигуристка Бетина Попова пожаловалась на громкие заголовки в свой адрес. Попова говорит одно, а СМИ перепечатывают информацию по-своему, делая из ее слов бум.

Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, сказала, что фигуристы не любят говорить о фигурном катании, поскольку оно занимает все время и все дела.

Спортсменка отметила, что когда читает заголовки, думает: «Господи, кто эта Бетина Попова, что это за чудовище».

Ее партнер Сергей Мозгов рад, что в заголовках не присутствует его имя.

«А Бетина Попова — монстр какой-то, тиран, который любит со всеми ругаться, какие-то скандалы… Нет!», — говорит Попова.

По ее словам проблема заключается не в том, что они говорят что-то страшное, а в интерпретации других СМИ, вырывающих фразу из контекста в надежде словить хайп.

— Получаете за интервью, которые даете?

«Да, мы получаем нагоняй, что нужно нормально разговаривать, адекватно», — приводит слова Поповой Sport 24.

Напомним, что Попова и Мозгов в прошедшем сезоне заняли четвертое место на чемпионате России. Танцевальный дуэт занимает 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.