Всероссийская федерация легкой атлетики не сможет заявить своих кандидатов для участия в выборах, которые состоятся на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций в конце сентября.

Как сообщила пресс-служба IAAF, форма выдвижения кандидата должна быть направлена старшему исполнительному директору ИААФ не позднее 25 июня 2019 года, в полночь по среднеевропейскому времени.

Тем самым Россия на четыре года лишится всех руководящих должностей в ИААФ.

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики не получила восстановления в правах на совете IAAF, отстранение организации продлено. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации легкой атлетики.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики приостановлено в IAAF с 2015 года, причина — многочисленные допинговые нарушения со стороны спортсменов и тренеров, а также врачей сборной России. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года принять участие смогла лишь одна спортсменка — прыгунья в длину Дарья Клишина.