Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге.

«Мы надеемся, что Петербург получит право на проведение финала Лиги чемпионов в следующем году», — сказал Медведев корреспонденту Nevasport.

Ранее директор по маркетингу немецкого «Шальке» Александр Йобст поделился мнением о шансах «Газпром-арены» принять финал Лиги чемпионов-2020/21.

Отметим, место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 будет определено исполкомом УЕФА в июне этого года. На проведение матча претендуют петербургский стадион и мюнхенская «Альянц Арена».

Напомним, на стадионе «Газпром-Арена проходили матчи Кубка Конфедераций, чемпионата мира 2018. В 2020 году здесь состоятся четыре игры чемпионата Европы.