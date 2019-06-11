Генеральный директор «Зенита» и по совместительству один из главный организаторов теннисного турнира St. Petersburg Open рассказал о составе участников на ближайших турнир.

По его словам, на турнир обязательно приедет один игрок из первой десятки ATP и один из двадцатки. Сыграет и лучший на сегодня российский теннисист — Карен Хачанов.

«Карен прогрессирует, вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», — отметил Медведев.

На турнире ожидается швейцарец Стэн Вавринка и хорватский теннисист Борна Чорич.

По словам Медведева, сложности с привлечением сильных игроков связаны с проведением Кубка Лейвера, который проходит под патронажем Роджера Федерера, авторитет которого позволяет привлечь игроков на турнир, проходящий в одни сроки с SPB Open.