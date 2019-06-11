Член директората турнира Spb Open Ива Майоли рассказала о возможном приезде на турнир Даниила Медведева и Марина Чилича.

«Ведём переговоры с Медведевым и Чиличем, а также хотим привлечь молодых игроков к турниру», — сказал Майоли корреспонденту Nevasport.

Отметим, St. Petersburg Open 2019 пройдет с 15 по 22 сентября на кортах «Сибур Арены».

Ранее генеральный директор «Зенита» и по совместительству один из главных организаторов теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал о составе участников на ближайших турнир.

По его словам, на турнир обязательно приедет один игрок из первой десятки ATP и один из двадцатки. Сыграет и лучший на сегодня российский теннисист — Карен Хачанов.