Исполнительный директор теннисного турнира St. Petersburg Open Наталья Камельзон рассказала о новинках, которые ожидаются в этом году на главном корте СИБУР Арены.

По словам Камельзон, в этом году представление теннисистов будет осуществляться с использованием технологии дополненной реальности. Особенностью программы для игроков станет визит-экскурсия на «Газпром Арену».

Камельзон объявила, что 5 августа будут сформированы окончательные списки основной сетки турнира. Жеребьевка соревнований состоится в новом формате на центральном корте и назначена на воскресенье, 15 сентября. По словам Камельзон, сегодня началась покраска корта.

Теннисный турнир St. Petersburg Open пройдет на СИБУР Арене с 15 по 22 сентября этого года.