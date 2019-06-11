Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказал, сколько жителей города занимается большим теннисом.

«Более 15 тысяч петербуржцев занимаются этим видом спорта, появляются новые корты», — сказал Кириллов корреспонденту Nevasport.

Отметим, с 15 по 22 сентября на кортах «Сибур Арены»пройдет теннисный турнир АТР St. Petersburg Open 2019.

Ранее генеральный директор «Зенита» и по совместительству один из главных организаторов теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал о составе участников на ближайших турнир.

По его словам, на турнир обязательно приедет один игрок из первой десятки ATP и один из двадцатки. Сыграет и лучший на сегодня российский теннисист — Карен Хачанов.