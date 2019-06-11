Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил причины победы в чемпионате России Артема Дзюбы.

«Одна из причин, почему Дзюба стал чемпионом, в том, что он тренировался на теннисном корте. Как потренируется, так забьет», — сказал Медведев корреспонденту Nevasport.

Ранее капитан «Зенита» рассказал, как изменилось его отношение к Санкт-Петербургу. Футболист признался, что изначально ему не нравилась Северная столица, так как город казался хмурым и пасмурным.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ), досрочно оформив чемпионство по результатам 27-го тура. В следующем сезоне команда Сергея Семака будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. Также летом сине-бело-голубым предстоит сыграть с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. «Железнодорожники» в этом сезоне стали обладателями Кубка страны.