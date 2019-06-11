PR-директор теннисного турнира St. Petersburg Open Вера Подгузова рассказала о мероприятиях, которые будут проходить вокруг турнира в Петербурге.

Так, стало известно, что талисманы турнира Лев и Лайна побегут на традиционном марафоне «Белые Ночи». Кроме того, уже 15 июня, а также 24 августа и 7 сентября будут проходить традиционные мастер-классы в Приморском парке победы.

Не обойдется турнир без детских соревнований «Формула успеха», а в августе будет турнир для СМИ. Как и на прошлом турнире, состоятся соревнования по киберспорту. Любые желающие смогут принять участие в турнире по кибертеннису и хоккею.

Турнир St. Petersburg Open пройдет с 15 по 22 сентября 2019 года.