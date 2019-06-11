Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов с состав сборной России по фигурному катанию на сезон 2019/20.

В состав женской сборной России вошли ученицы Этери Тутберидзе, которые в новом сезоне начнут выступать на взрослом уровне.

Женщины, основной состав: Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова.

Женщины, резерв: Анастасия Губанова, Станислава Константинова.

Мужчины, основной состав: Михаил Коляда, Александр Самарин, Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Роман Савосин.

Мужчины, резерв: Сергей Воронов, Макар Игнатов, Александр Петров, Антон Шулепов.

Пары, основной состав: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Алиса Ефимова/Александр Коровин.

Пары, резерв: Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов.

Танцы на льду, основной состав: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Евдокимова/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин.

Танцы на льду, резерв: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.