Норвежский лыжник Эмиль Иверсен раскритиковал новый формат проведения многодневки «Тур де Ски». Напомним, в сезоне 2019/20 заключительный пасьют в гору Альпе де Чермис будет заменен на масс-старт.

«Будет странно финишировать 13-м, а потом выяснить, что ты внезапно выиграл многодневку, — заявил Иверсен, слова которого приводит NRK. — Из-за этого притупляется чувство победы».

Спортсмен добавил, что тот, кто хочет выиграть «Тур де Ски», рассчитывает первым пересечь финишную черту. В условиях новых правил сделать это будет гораздо сложнее.

Ранее аналогичное мнение высказали и другие лыжники. Кроме того, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что масс-старт в гору будет неудобным для спортсменов, так как на трассе практически не будет возможности для обгона.