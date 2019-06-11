Японский фигурист Шома Уно заявил, что пока не знает, под чьим руководством будет тренироваться в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что спортсмен будет проводить летние сборы в группе Этери Тутберидзе, однако Уно подчеркнул, что сотрудничество будет временным. Как сообщают японские СМИ, под руководством Тутберидзе Уно рассчитывает подтянуть прыжки — в частности, четверные лутц и риттбергер. После возвращения в Японию спортсмен продолжит поиск тренера. Фигурист не исключает вероятность того, что в следующем сезоне будет работать вообще без тренера.

Напомним, недавно стало известно, что Уно расстался со своим тренером Михоко Хигути, под руководством которой работал с пяти лет.