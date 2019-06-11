Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение добавить в Кубок мира ещё один этап — этап открытия. Нововведение начнёт действовать с сезона 2020/21.

Таким образом, перед первым этап Кубка мира состоится специальное открытие, на котором также будут проводиться гонки и разыгрываться очки в общий зачёт. Баллы будут идти как в зачет Кубка мира, так и в зачёт Кубка наций. Об этом сообщается на официальном сайте IBU.

Отмечается, что в 2020 году этап открытия будет проходить в Контиолахти в период с 27 по 29 ноября. В 2021 году соревнования пройдут там же 26-28 ноября.

Первый этап Кубка мира в 2020 и 2021 году будет проходить в шведском Эстерсунде.

Ранее IBU опубликовал календарь международного сезона 2019/20.