Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение изменить призовой фонд Кубка мира. Ранее денежное вознаграждение получали спортсмены, вошедшие в пятнадцать лучших по итогам гонок, однако теперь призовые будут рассчитаны на топ-20.

Общая сумма гонораров за выступление на этапах Кубка мира возрастёт более чем на 10% — то есть, на 400 тысяч евро. Отмечается, то нововведение вступит в силу со следующей зимы.

Напомним, ранее сообщалось, что IBU намерен внести изменения в календарь международных стартов. С сезона 2020/21 Кубок мира будет начинаться со специального этапа открытия, который пройдет в финском Контиолахти. Первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде.