Данило Гарсия де Андраде, адвокат модели Нажилы Триндади, обвинившей нападающего «ПСЖ» Неймара, отказался защищать девушку.

Как сообщает L’Equipe, пострадавшая обвинила правозащитника в краже планшета, на котором якобы хранилась видеозапись, содержавшая доказательство вины Неймара. «Она обвиняет меня, утверждая, что геолокация её устройства указывает на мой офис», — заявил адвокат. Он убежден, что такая позиция является неэтичной и лишённой здравого смысла.

По словам модели, планшет хранился в квартире, однако владельцы жилплощади отрицают факт ограбления.

Ранее стало известно, что переписка Неймара с Триндади была выложена в «Интернет». В переписке модель упрекнула Неймара в том, что он не приехал к ней в отель, как обещал. На следующий день Неймар писал девушке, что прощает ее за то, что она его ударила. В ответ Триндади отправила фотографию с синяками на ее теле.