Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил новое правило, согласно которому каждый спортсмен будет обязан пройти образовательную антидопинговую программу. Нововведение вступит в силу в сезоне 2019/20, спортсмены будут должны предоставить соответствующий сертификат.

Об этом сообщается на официальном сайте IBU. Также стало известно, что с 18 по 20 октября 2019 года в Мюнхене будет проходить внеочередной конгресс организации, на котором примут решение относительно статуса Союза биатлонистов России (СБР). Организация была ограничена в правах в декабре 2017 года.

Напомним, перед чемпионатом мира по биатлону в Эстерсунде стало известно, что россиянка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста по неуважительной причине, в связи с чем спортсменке грозит дисквалификация. Объяснения биатлонистки о том, что она не смогла правильно ввести данные в системе ADAMS, не устроили комиссию и дело было передано в IB