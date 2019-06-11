Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, покинувший «Пари Сен-Жермен», может стать игроком «Порту».

Как сообщает Tuttosport, руководство португальского клуба заинтересовано в услугах вратаря, так как ищет замену Икеру Касильясу. После перенесенного сердечного приступа испанский голкипер, скорее всего, не сможет продолжить спортивную карьеру.

На данный момент Буффон находится в статусе свободного агента, поэтому может достаться «Порту» бесплатно. Также известно, что кандидатуру голкипера рассматривают ещё несколько клубов — в том числе, «Барселона», «Аталанта» и «Дженоа».

Напомним, об уходе Буффона из состава «ПСЖ» стало известно 5 июня. Голкипер присоединился к парижскому клубу летом прошлого года, игрок перешёл в клуб на правах свободного агента. Его соглашение с парижанами было рассчитано на один год.

В минувшем сезоне голкипер принял участие в 25 матчах в составе «ПСЖ» и пропустил 25 мячей. Футболист стал победителем национального чемпионата Франции.