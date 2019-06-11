Защитник башкирской «Уфы» Дмитрий Живоглядов перешел в московский «Локомотив».

Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников. Отмечается, что воспитанник школы «Локомотива» будет выступать в команде Юрия Семина под вторым номером, а контракт с игроком подписан на четыре года.

Отметим, в нынешнем сезоне российской премьер-лиги 24-летний Живоглядов провел 23 матча и отдал две результативные передачи.

Также стало известно, что бразильский защитник «Крузейро» Мурильо может стать футболистом московского «Локомотива». Об этом сообщает Superesportes. По информации источника, железнодорожники готовы заплатить за 22-летнего игрока 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что российский нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко может пополнить ряды московского «Локомотива».