Российская фигуристка Юлия Липницкая встретилась с американским профессиональным боксером Роем Джонсом-младшим.

Рой Джонс в шутку предложил Юлии побоксировать, и она согласилась.

«Я хорошо боксирую», – сказала Липницкая боксеру.

Ранее американский боксер Рой Джонс-младший рассказал о своем грядущем рэп-альбоме и о любимой русской еде.

Напомним, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая выступит в японском театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen 2019. Шоу будет проходить в Йокогаме 26-28 июля, помимо Липницкой в нём примут участие Дайсуке Такахаши, Стефан Ламбьель, Нобунари Ода, Сидзука Аракава и другие фигуристы. Ранее Липницкая рассказала, почему перестала комментировать соревнования по фигурному катанию.