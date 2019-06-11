Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков предоставил Международному союзу биатлонистов (IBU) дополнительные сведения и документы, подтверждающие факт коррупции в организации.

Отмечается, что речь идёт о расследовании по поводу передачи российской стороной крупной суммы денег бывшему президенту IBU Андерсу Бессебергу, а также генеральному секретарю Николь Рёш. Предполагается, что Рёш могла участвовать в сокрытии положительных допинг-проб спортсменов.

Напомним, ранее стало известно, что Родченков загрязнял чистые пробы спортсменов. Выяснилось, что Родченков заявлял о наличии запрещенных веществ в допинг-пробах спортсменов ещё до того, как они были проанализированы экспертами. Примечательно, что потом в пробах именно тех спортсменов, которых упоминал Родченков, обнаруживался допинг.