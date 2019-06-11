Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, крымские клубы могут получить возможность выступать в Лиге Европы.

«Переговоры идут, разговоры идут, но насколько они будут вероятны, всё зависит от коллег из европейской ассоциации», — заявил Ветоха, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». Специалист отметил, что сейчас коллегии из УЕФА переживают о том, что на них будут наложены персональные санкции за посещение Крыма, поэтому следующие встречи могут быть проведены на нейтральной территории.

Как сообщалось ранее, в 2014 году представители УЕФА говорили, что вопрос о попадании клуба из Крыма в еврокубки будет рассмотрен через три – пять лет. Ветоха подчеркивал, что речь об интеграции в российский чемпионат не идёт, крымский клуб может получить отдельную путёвку.