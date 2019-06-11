Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер рассказал о конфликте со своим одноклубником Неймаром.

Футболист подтвердил, что между ним и бразильцем действительно возникли разногласия. Инцидент произошел в начале мая прошлого года, после того как «ПСЖ» сыграл с «Монпелье». По ходу матча игроки предъявляли друг другу претензии, а после финального свистка чуть не устроили драку в раздевалке.

Как сообщали СМИ, Неймар грубо высказался в адрес Дракслера. «Единственное, что ты делаешь — отдаешь передачи назад», — заявил бразилец. Дракслер выразил несогласие с одноклубником, из-за чего спортсмены перешли на крик. Однако сейчас полузащитник не придаёт значения случившемуся. «Я бы сказал, что не было ничего особенного, — подчеркнул Дракселр, слова которого приводит Kicker. — Просто в тот момент мы оба не очень ясно мыслили».