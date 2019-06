View this post on Instagram

Друзья , в разгар лета пришла мысль !!!! В виде вопроса ! Почему многие наши биатлонисты такие нежные и хрупкие ???? Прямо девицы красные !!!!! Почему ????? ☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #нежные #хрупкие #красныдевицы