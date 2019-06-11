Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз высказался в адрес российских биатлонистов.
На своей странице в «Инстаграме» Губерниев опубликовал фото, на котором изображены члены мужской сборной России по биатлону — Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Максим Цветков. Кадр сделан после победы команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.
«Почему многие наши биатлонисты такие нежные и хрупкие? — написал Губерниев под публикацией. — Прямо девицы красные! Почему?»
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Друзья , в разгар лета пришла мысль !!!! В виде вопроса ! Почему многие наши биатлонисты такие нежные и хрупкие ???? Прямо девицы красные !!!!! Почему ????? ☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #нежные #хрупкие #красныдевицы
Напомним, ранее стало известно, что Евгений Гараничев отказался подписывать контракт с СБР и может не попасть в состав сборной. Владимир Драчев заявил, что биатлонист просто не хочет подписывать соглашение.