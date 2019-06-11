Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга может усилиться защитниками Эндрю Эльбиси и Алексом Ренфро.

Как сообщает Sportando, в услугах баскетболистов заинтересован непосредственно главный тренер петербургской команды Джоан Плаза.

В сезоне 2018/19 Ренфро выступал в составе белградского «Партизана», ранее он играл за рижский ВЭФ. В период с 2009 года по настоящее время игрок сменил тринадцать команд, выступив при этом в чемпионатах Турции, Испании и Германии.

Эльбиси является воспитанником французского баскетбола, с 2016 года он выступает в составе «Андорры».

Напомним, в минувшем сезоне команда Плазы дошла до полуфинала Единой лиги ВТБ, но не смогла выйти в рещающую стадию, уступив московскому ЦСКА со счётом 3-0 в серии.