Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон мог быть дисквалифицирован после этапа Гран-при в канадском Монреале. Благодаря штрафу Себастьяна Феттеля Хэмилтон занял первое место, однако мог лишиться победы уже после завершения гонки.

Как сообщает Auto Motor und Sport, дело в том, что незадолго до старта у Хэмилтона возникли проблемы с болидом — была обнаружена утечка гидравлической жидкости. Механики были вынуждены поставить на автомобиль другую гидравлическую систему, которая отличалась от изначальной.

После финиша технические делегаты осмотрели машину и заключили, что в «Мерседесе» использовали иную спецификацию системы. Смена конфигурации до начала гонки грозила британцу стартом с пит-лейна, а обнаружение нарушения после финиша — дисквалификацией. Однако в итоге было постановлена, что измененная система работала так же, как изначальная, поэтому результаты гонки не были изменены.