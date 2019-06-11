Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев сообщил, что Алексей Рогонов, выступающий в парном катании, не готовится к новому сезону и может завершить карьеру.

Последний раз Рогонов выступал на соревнованиях в сезоне 2017/18 в паре с Кристиной Астаховой, затем его партнёрша завершила карьеру. Рогонов встал в пару с Алиной Устимкиной, но дуэт не принимал участие в соревнованиях, а выступал в шоу.

«Он хотел бы продолжить карьеру в спорте, но ряд обстоятельств свидетельствует о слабой вере в это, — сказал Дмитриев, слова которого приводит «Р-Спорт». — В новом сезоне он не готовится выступать на соревнованиях». Дмитриев добавил, что Рогонов не сможет выступать на соревнованиях с Устимкиной, так как этому препятствуют некоторые факторы — например, высокий рост спортсменки, не подходящий для работы нынешним партнером.

Дмитриев добавил, что Рогонов мог бы продолжить карьеру с другой партнёршей, но пока не смогу ее найти.