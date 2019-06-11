Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Кипра.

«Перед матчем с командой Сан-Марино я предсказывал счет 5:0, но футболисты меня перещеголяли», — заявил Билялетдинов, слова которого приводит «Р-Спорт». По мнению специалиста, команда Кипра является более серьёзным соперником. «Но я все-равно прогнозирую счет 5:0, считаю, что ребятам по силам забить пять мячей», — сказал эксперт. Билялетдинов добавил, что хотел бы увидеть на поле Фёдора Чалова.

Напомним, матч между Россией и Кипром будет проходить сегодня, 11 июня, и начнётся в 21:45 по московскому времени. Команды встретятся в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Ранее команда Станислава Черчесова обыграла Сан-Марино с рекордным счётом 9:0.