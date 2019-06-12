Пилот «Хааса» Ромен Грожан спас свою семью от ограбления дома. Как рассказала супруга Ромена Марион, в момент попытки совершения преступления вся семья находилась дома.

«Сегодня я могу сказать про своего мужа, что он и герой, и спортсмен, — сообщила супруга Грожана на своей странице в «Инстаграме». — Сегодня в наш дом через окно пробрались взломщики». Женщина добавила, что в это время дома находились дети, которые спали и даже не узнали об опасности. По словам Марион, Грожан преградил путь грабителям и смог защитить свою семью.

Напомним, Ромен Грожан выступает в Формуле-1. После семи этапов серии Гран-при спортсмен располагается на семнадцатой строчке личного зачета пилотов, не имея в своем активе ни одного набранного очка. Очки начисляются за попадание в десятку лучших по итогам гонки.