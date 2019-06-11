Сборная Казахстана по футболу одержала разгромную победу над Сан-Марино. Игра проходила в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года и завершилась со счётом 4:0.

Команды встречались в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена», главным арбитром встречи был Бартош Франковски из Польши.

Хозяевам удалось открыть счёт в концовке первого тайма: автором забитого гола стал Исламбек Куат. На 62-й минуте Казахстан увеличил своё преимущество благодаря точному удару Максима Федина, получившего передачу от Дмитрия Шомко.

Довести счёт до разгромного удалось Гафуржану Суюмбаеву, в роли его ассистента выступил Бауыржан Исламхан. Именно Исламхан и установил итоговый счёт встречи, забив четвертый гол.

Таким образом, Казахстан набрал шесть очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Сан-Марино идет на последней строчке, ранее команда уступила сборной России со счётом 0:9.