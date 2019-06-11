Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поднялся на более высокую позицию в рейтинге UFC в легчайшем весе.

Как сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил», боец теперь занимает четвёртую строчку списка. Такой прогресс был обусловлен победой, которую Ян одержал над турнире UFC 238 в Чикаго. 8 июня Пётр Ян встречался с Джимми Риверой и победил единогласным решением судей. Перед началом поединка россиянин шёл на девятой строчке рейтинга промоушена.

Отмечается, что после удачного выступления на UFC 238 Ян стал одним из основных претендентов на титульный бой. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году и принял участие в пяти поединках. На счету спортсмена пока нет ни одного поражения. Чемпионом UFC в легчайшем весе является Генри Сехудо.