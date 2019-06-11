Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая прокомментировала информацию о том, что Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами.

«Мне тоже приходили угрозы», — сказала Липницкая, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Бывшая фигуристка отметила, что не обращала внимание на подобные вещи. «Люди просто не дружат с головой», — сказала Липницкая.

По мнению олимпийской чемпионки, Медведева правильно реагирует на подобные инциденты и сама умеет справляться с этим.

Напомним, первым о письме с угрозами сообщил американец Джонни Вейр, который находится в дружеских отношениях с Медведевой. После этого сама фигуристка заверила, что произошедшее никак не зацепило её. «Это было уже не в первый раз«, — пояснила спортсменка.