В Перудже на стадионе «Пала-Эванджелисти» завершился волейбольный матч между сборными России и Южной Кореи в рамках розыгрыша Лиги наций среди женских команд. Игра завершилась победой россиянок со счётом 3:1.

Команды встречались в четвертом туре предварительного этапа турнира. Россиянкам удалось выиграть первый сет, однако во втором кореянки сравняли положение. Но повлиять на итоговый результат встречи они не смогли: подопечные Вадима Панкова были сильнее в третьей и четвертой партиях.

Для российской команды эта победа стала всего второй на турнире. Первая была одержана ещё в стартовом туре над китаянками. В остальных матчах россиянки потерпели поражения — от Доминиканской республики, Бразилии, Японии, Турции, Германии, Польши, Сербии и Бельгии.