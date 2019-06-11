Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал изменения формата проведения многодневки «Тур де Ски». Вместо заключительного пасьюта в гору Альпе де Чермис спортсмены будут бежать масс-старт.

«Я никогда не поднимался в гору в гонке с общего старта, — сказал Клэбо, слова которого приводит NRK. — Думаю, это достаточно трудно, сложнее, чем раньше». По мнению норвежца, ему будет так же тяжело, как и его соперникам. «Не уверен, что в этой гонке я буду иметь преимущество», — сказал спортсмен.

Напомним, по новым правилам победителем «Тур де Ски» будет считаться не тот спортсмен, который первым финиширует в заключительной гонке. По итогам масс-старта обладатель трофея будет определяться по подсчёту времени в генеральной классификации.

Клэбо является победителем «Тур де Ски» минувшего сезона.