Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил стартовый состав на матч с Кипром. С капитанской повязкой на поле появится нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, место в воротах займет Маринато Гильерме.

Стартовый состав: М. Гильерме — М. Фернандес, Г. Джикия, А. Семенов, Ф. Кудряшов — М. Оздоев, Р. Зобнин, А. Головин. — Ан. Миранчук, А. Дзюба, А. Ионов.

Напомним, Россия сыграет с Кипром в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Команды встретятся на стадионе в «Нижнем Новгороде» сегодня, 11 июня. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Букмекеры уверены, что у сборной России не возникнет сложностей в сегодняшнем матче.