Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня вошла в предварительный состав на чемпионат мира по лёгкой атлетике. Соревнования будут проходить в Дохе (Катар), однако участие Семени будет зависеть от решения суда.

Разбирательство началось после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций ввела новое правило допуска спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

Ранее стало известно, что Семеня не сможет выступать на дистанциях 800 и 1500 метров после принятия новых правил. Чтобы вернуться на излюбленные дистанции, Семене необходимо снизить тестостерон. Смена дистанции связана с новыми правилами по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Семеня теперь не может выступать на прежних дистанциях, пока не понизит уровень своего тестостерона. Дистанция 3 000 метров не попадает под новые правила.