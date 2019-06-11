Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала 2019-го года взяло у российских спортсменов 5827 допинг-проб.

Как сообщает ТАСС, было проведено уже 4906 тестирований. Отмечается, что агентство запланировано взять 11 тысяч проб в течение 2019 года и 13 тысяч — в 2020-м. Увеличение числа взятых допинг-проб будет возможно за счёт запланированной оптимизации затрат на логистику.

В прошлом году российские спортсмены сдали 9540 проб.

Ранее министр спорта Российской федерации Павел Колобков заявил о восстановлении в правах российского антидопингового агентства. Как сообщил Колобков, решение о восстановлении РУСАДА было принято еще 20 сентября 2018 года при восстановлении членства РУСАДА в WADA (всемирном антидопинговогом агентстве). «При этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены», — заявил министр спорта РФ.