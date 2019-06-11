Российский лыжник Сергей Устюгов в Instagram-аккаунте Isayprosport рассказал, как сделал выбор между лыжными гонками и биатлоном.

Спортсмен сообщил, что впервые встал на лыжи в поселке Междуреченский, там же его научили стрелять. В начале своего спортивного пути Устюгов бегал как лыжные, так и биатлонные гонки. По итогам соревнования формировался состав в сборную ХМАО. «Мой личный тренер Иван Брагин сказал, что в команду биатлона ХМАО я прохожу под пятым номером, чуть ли не запасным, а вот в лыжную сборную прохожу 2-3 номером», — сказал Устюгов.

Спортсмен пояснил, что именно тренер решил его дальнейшую судьбу, объяснив, что при неудачных выступлениях в лыжных гонках всегда можно перейти в биатлон.