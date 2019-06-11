Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сделал две татуировки на ногах.

Над одним коленом Панарин набил «1939», над вторым — «1945». Хоккеист опубликовал фотографию на своей странице в «Инстаграме». ««Большое спасибо за долгожданную мечту! Что думаете о татуировках?», — написал спортсмен.

В комментариях под публикацией Панарин пояснил, что татуировки обозначают даты рождения дедушек хоккеиста.

Напомним, Артемий Панарин выступает за «Коламбус» с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 89 матчей и набрал 98 очков. В десяти матчах плей-офф Кубка Стэнли он забросил пять шайб и заработал показатель полезности «0». 1 июля российский нападающий может стать неограниченно свободным агентом.