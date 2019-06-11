Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча в составе россиян стал Алексей Ионов, получивший передачу от Фёдора Кудряшова.

Женская сборная России по волейболу обыграла Южную Корею

Женская сборная России по волейболу одержала победу над соперницами из Южной Кореи. Команды встречались в рамках четвертого тура предварительного этапа Лиги наций, игра завершилась со счётом 3:1. Россиянкам удалось выиграть первый сет, однако во втором кореянки сравняли положение. Но повлиять на итоговый результат встречи они не смогли: подопечные Вадима Панкова были сильнее в третьей и четвертой партиях.

Крымские клубы могут получить возможность играть в Лиге Европы

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, крымские клубы могут получить возможность выступать в Лиге Европы. «Переговоры идут, разговоры идут, но насколько они будут вероятны, всё зависит от коллег из европейской ассоциации», — заявил Ветоха. Специалист отметил, что сейчас коллегии из УЕФА переживают о том, что на них будут наложены персональные санкции за посещение Крыма, поэтому следующие встречи могут быть проведены на нейтральной территории.

Родченков передал в IBU данные против России

Информатор WADA Григорий Родченков предоставил Международному союзу биатлонистов (IBU) дополнительные сведения и документы, подтверждающие факт коррупции в организации. Речь идёт о расследовании по поводу передачи российской стороной крупной суммы денег бывшему президенту IBU Андерсу Бессебергу, а также генеральному секретарю Николь Рёш. Предполагается, что Рёш могла участвовать в сокрытии положительных допинг-проб спортсменов.

В Кубке мира по биатлону появится этап открытия

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение добавить в Кубок мира ещё один этап — этап открытия. Нововведение начнёт действовать с сезона 2020/21. Таким образом, перед первым этап Кубка мира состоится специальное открытие, на котором также будут проводиться гонки и разыгрываться очки в общий зачёт. Баллы будут идти как в зачет Кубка мира, так и в зачёт Кубка наций.

Минспорта опубликовало список кандидатов в состав сборной России по фигурному катанию

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов с состав сборной России по фигурному катанию на сезон 2019/20. В состав женской сборной России вошли ученицы Этери Тутберидзе, которые в новом сезоне начнут выступать на взрослом уровне. Также в женскую команду включены Алина Загитова, Евгения Медведева, Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.

Кандидатами в мужскую сборную стали Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин, Роман Савосин.

Карен Хачанов сыграет на SPb Open

Генеральный директор «Зенита» и по совместительству один из главный организаторов теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал о составе участников на ближайших турнир. По его словам, на турнир обязательно приедет один игрок из первой десятки ATP и один из двадцатки. Сыграет и лучший на сегодня российский теннисист — Карен Хачанов.

«Зенит» узнал соперников по сбору в Австрии

Стали известны соперники петербургского «Зенита» в двух заключительных матчах в рамках тренировочного сбора в Австрии. Как сообщает официальный сайт клуба, 29 июня команда Сергея Семака проведет две игры подряд. В первом матче петербуржцы встретятся с венгерским «Гонведом» из Будапешта, во втором сыграют против белградской «Црвены Звезды». Кроме того, на этих же сборах 21 июня команда Сергея Семака сыграет с «Ваккером» из Инсбрука, а 25-го — с болгарским «Левски».