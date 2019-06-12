Сборная России по волейболу встретится с командой Болгарии в рамках розыгрыша Лиги наций-2019 среди женских команд. Игра будет проходить сегодня, 12 июня, и начнётся в 18:00 по московскому времени.

Команды встретятся в рамках четвертого тура предварительного этапа турнира, матч будет проходить в итальянской Перудже «Пала-Эванджелисти».

Встреча станет второй в четвертом туре: накануне команда Вадима Панкова играла с Южной Кореей и одержала победу со счётом 3:1. Таким образом, россиянки имеют в своем активе шесть очков — команда одержала всего две победы. Помимо Кореи, очки были взяты в матче с Китаем.

В остальных матчах россиянки потерпели поражения — от Доминиканской республики, Бразилии, Японии, Турции, Германии, Польши, Сербии и Бельгии.