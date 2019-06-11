Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем полузащитника Юрия Жиркова.

Медведев отметил, что игрок, скорее всего, продлит соглашение с клубом. «По-моему, он для себя уже всё решил, что остаётся, — приводит слова Медведева ТАСС. — Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху».

Ранее сам Жирков подтвердил, что «Зенит» предложил ему новое соглашение. Игрок сообщил, что сейчас обдумывает предложение и склоняется к тому, чтобы его принять, так как есть шанс сыграть в Лиге чемпионов и отстоять чемпионский титул.

Напомним, в нынешнем сезоне Жирков принял участие в одиннадцати матчах «Зенита». Большую часть сезона полузащитник пропустил, так как восстанавливался после серьёзной травмы.