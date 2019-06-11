Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не принял участие в тренировке команды. Также занятие пропустил форвард Тайлер Бозак.

Об этом сообщает североамериканский журналист Дэн Розен. Напомним, «Сент-Луис» борется в финале Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». На данный момент счёт в серии равный — 3:3. Седьмой матч будет проходить в Бостоне 13 июня, начало встречи запланировано на 3:00 по московскому времени.

Перед шестым матчем финала Тарасенко также отсутствовал на тренировке, так как у него родился сын. Вместо Тарасенко в первом звене с Брейденом Шенном и Джейденом Шварцем работал Робби Фаббри. Напомним, что в 2016 году в семье Тарасенко родился мальчик, которого назвали Александром. Также с Владимиром живет сын супруги Яны от первого брака Марк.