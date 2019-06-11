Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как готовятся к соревнованиям норвежские спортсмены.

В интервью проекту «На лыжи!» специалист сообщил, что норвежские лыжники посвящают очень много времени работе над техникой. «У них есть целые институты, которые разрабатывают методики, контроль за исполнением, ведут каждого спортсмена», — сказал Бородавко.

Тренер не стал связывать успехи норвежцев с употреблением допинга. По мнению специалиста, никакой допинг не поможет спортсмену успешно выступать на протяжении всего сезона или даже несколько лет. Секрет успеха, по словам Бородавко, кроется в тяжелом и монотонном труде. «Я не склонен думать, что они используют что-то запрещенное, — заявил специалист. — Без тяжелого труда, больших тренировок невозможно выступать на таком высоком уровне».

Напомним, в группе Бородавко тренируются лидеры сборной России Александр Большунов и Наталья Непряева.