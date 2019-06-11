Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Григорий Родченков передал в IBU сведения о факте коррупции, к которому причастная российская сторона.

По мнению Тихонова, информация Родченкова является лживой, а руководство СБР никогда не передавало в IBU крупные суммы денег. «Скажу так: кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую ответственную должность?», — приводит слова Тихонова «Советский спорт».

Напомним, речь идёт о расследовании по поводу передачи российской стороной крупной суммы денег бывшему президенту IBU Андерсу Бессебергу, а также генеральному секретарю Николь Рёш. Предполагается, что Рёш могла участвовать в сокрытии положительных допинг-проб спортсменов.