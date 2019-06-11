В Нижнем Новгороде завершился первый тайм футбольного матча между сборными России и Кипра. Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова.

Сборная России владела преимуществом на протяжении всего первого тайма, однако открыть счёт удалось лишь на 39-й минуте: отличился Алексей Ионов. За несколько минут до перерыва Фёдор Кудряшов получил повреждение. Станислав Черчесов хотел выпустить на его позицию Евгения Чернова, однако Кудряшов смог вернуться в игру, замена не потребовалась.

В ходе первого тайма россияне подали восемь угловых, Кипр — ни одного.

Напомним, команды встречаются в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Ранее подопечные Черчесова встречались с Сан-Марино и одержали победу с рекордным счётом 9:0.