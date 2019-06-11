В Нижнем Новгороде завершился футбольный матч между сборными России и Кипра. Команда Станислава Черчесова одержала победу со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Алексей Ионов, поразивший ворота соперников на 39-й минуте. Россия владела преимуществом на протяжении большей части игрового времени, однако забить второй гол так и не удалось.

В ходе первой сорокапятиминутки сборная России дважды отправила мяч в сетку ворот, однако оба гола не были засчитаны из-за офсайдов. Также в первом тайме хозяева подали восемь угловых.

Незадолго до перерыва Фёдор Кудряшов получил повреждение после контакта с игроком соперника. Станислав Черчесов был намерен выпустить вместо него Евгения Чернова, однако Кудряшов смог вернуться в игру, замена не потребовалась.

На 63-й минуте Антон Миранчук покинул поле, чтобы уступить место своему брату Алексею. На 78-й минуте Дмитрий Баринов заменил Романа Зобнина.