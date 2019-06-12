Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром. Слова наставника команды приводит портал Чемпионат.com.

По мнению Черчесова, нападающий остался в запасе абсолютно заслуженно, поскольку тренер выбрал тех игроков, кто лучше смотрится на сборах. «Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня», — заявил Черчесов.

Также Черчесов отметил, что положительно относится к присутствию Чалова в сборной: «Мы рады, что Федя с нами, он адаптируется», — заявил главный тренер сборной России, добавив, что после матча Сан-Марино провел с игроком получасовую беседу.

Напомним, сборная России со счетом 1:0 обыграла сборную Кипра в рамках отборочного турнира на Евро-2020.